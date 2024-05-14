По обвинению в незаконной рубке лесных насаждений, совершённой в особо крупном размере, перед судом предстанет житель Владимира.

По обвинению в незаконной рубке лесных насаждений, совершённой в особо крупном размере, перед судом предстанет житель Владимира. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители полагают, что фигурант незаконно срубил 33 сырорастущих дерева разных пород на территории Улыбышевского участкового лесничества в Судогодском районе. Нанесённый ущерб превысил 1,7 млн рублей.В настоящий момент уголовное дело в отношении владимирца передано в суд.