Инцидент произошел в декабре прошлого года в Меленках. 33-летний мужчина зашел к фигуранту в квартиру, чтобы выяснить отношения с находящимся там знакомым. В итоге вышел он оттуда только

Инцидент произошел в декабре прошлого года в Меленках. 33-летний мужчина зашел к фигуранту в квартиру, чтобы выяснить отношения с находящимся там знакомым. В итоге вышел он оттуда только спустя несколько часов, избитый и раненный из пистолета в ногу. В диалог гостя и товарища влез хозяин жилья. Мужчина подозревал, что пришедший имел близкие отношения с женой