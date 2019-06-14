Анна Седокова поделилась с поклонниками своей новой диетой. Артистка перешла на интервальное голодание.

Анна Седокова поделилась с поклонниками своей новой диетой. Артистка перешла на интервальное голодание.Звезда уже месяц придерживается такой системы. Ее суть заключается в том, что вы едите 2-3 раза за 8 часов, а потом 16 голодаете. Но от вредных продуктов все-равно следует отказаться.Решению перейти на такое питание поспособствовали полтора лишних килограмма к тому весу, от которого ей нужно было худеть. Между прочим, певица называет интервальное голодание не диетой, а, скорее, образом жизни."Ночью не ела. Нетипичное для меня поведение . Но прекрасное чувство голода! За него многое готова отдать!", – поделилась знаменитость. Также она призвала поклонников присоединиться к ней в этом нелегком деле.Многие поддержали решение Седоковой. Как оказалось, большинство и сами практикуют такую диету. "Я на этой диете уже как два месяца, похудела на 4 килограмма", – поделилась фанатка.Некоторые не одобрили выбор Анны. "Мне кажется, это верный способ получить гастрит или язву", – рассуждает подписчица."Метод называется: убей себе поджелудочную", – иронично подметила критик.Отметим, специалисты утверждают, что такая система питания многим противопоказана. Она категорически запрещена тем, у кого язвенные болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, пациентам с сахарным диабетом, людям, страдающим ожирением, а также беременным и кормящим мамам. Поэтому сначала следует проконсультироваться с врачом.