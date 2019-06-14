Анна Семенович выложила в своем Instagram новый пост.Как всегда, снимок получился очень провокационным.

Анна Семенович выложила в своем Instagram новый пост.Как всегда, снимок получился очень провокационным.На фото светская львица позирует в бассейне. На ней ярко-фиолетовый купальник, обнажающий грудь, а мокрые волосы небрежно ниспадают на плечи.Телезвезда заявила, что каждый человек, который приходит к нам в жизнь несет для нас какой-то урок. "Кто-то учит нас терпению, кто-то любви, а кто-то ответственности", – добавила Анна. После чего она поинтересовалась у подписчиков, задумываются ли они, чему их учат близкие люди.Подруга Семенович Алика Смехова первая прокомментировала новую фотографию. "Задумалась,чем бы мне тебя научить. Или чему", – посмеялась актриса.Фанаты решили не отставать и тоже начали активно писать под постом. "Вы просто очаровательная девушка, не зря к вам тянутся люди. Ваше обаяние просто затмевает!", "Вы потрясающая женщина, вот чувствуется ваша пылкость, страсть, а главное свежесть", – расхваливали звезду поклонники.Но некоторые, как всегда, нашли, к чему придраться. Анну обвинили в чрезмерном использовании ретуши и обмане."Опять отфотошопила! Чего худышку из себя делать?!", – негодует критик.Напомним, в последнее время Семенович активно пропагандирует идею о том, что будущее человека определяет его взгляд на жизнь. Как писали ранее , артистка решила показать на примере, как это делается.