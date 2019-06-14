Футбольный клуб Астон Вилла договорился с бельгийским Брюгге о переходе нападающего Весли, 22-летний футболист подпишет контракт со львами после того, как получит разрешение на работу в Англии и пройдет медицинское обследование.

Футбольный клуб "Астон Вилла" договорился с бельгийским "Брюгге" о переходе нападающего Весли, 22-летний футболист подпишет контракт со "львами" после того, как получит разрешение на работу в Англии и пройдет медицинское обследование.Как сообщает авторитетный портал transfermarkt.de, бельгийская команда выручит на продаже форварда порядка 25 миллионов евро.Весли в минувшем сезоне в составе "Брюгге" принял участие в 48 играх во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал десять результативных передач.Напомним, "Астон Вилла" по итогам минувшего сезона заняла пятое место в чемпионшипе и через плей-офф за право играть в английской премьер-лиге пробилась в высший дивизион чемпионата Англии.