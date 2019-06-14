В матче группового этапа чемпионата мира по футболу среди женщин сборная Австралии на поле Стад де ла Моссон в Монпелье одержала волевую победу над командой Бразилии со счетом 3:2.

В матче группового этапа чемпионата мира по футболу среди женщин сборная Австралии на поле "Стад де ла Моссон" в Монпелье одержала волевую победу над командой Бразилии со счетом 3:2.У победителей встречи голами отметились Кейтлин Фурд (45-я минута), Хлоэ Логарцо (58) и Моника Хикманн-Алвес (66), а у проигравших мячи забили Марта (27) и Кристиана (38).В группе С лидируют Бразилия, Италия и Австралия, в активе которых по три очка, а замыкает квартет сборная Ямайки. В следующем матче турнира бразильянки 18 июня сыграют с итальянками, а австралийки в тот же день встретятся с ямайскими футболистками.