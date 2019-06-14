Акция действует с 12 июня по 30 сентября 2019 года

Акция действует с 12 июня по 30 сентября 2019 годаБанк УРАЛСИБ и компания Western Union проводят совместную акцию «Скидка 30% на онлайн переводы Western Union». В акции могут принять участие клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ», совершающие денежные переводы Western Union в Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ. Для участия в акции клиенту необходимо иметь карту или счет в Банке УРАЛСИБ с активным статусом.Отправляя переводы в период акции, клиент может воспользоваться промокодом URALSIB30 и получить скидку на комиссию за перевод. Размер скидки составляет 30%. При этом клиент может использовать промокод неограниченное количество раз в период акции.Промокод доступен на Банка УРАЛСИБ.Акция действует с 12 июня по 30 сентября 2019 года включительно и распространяется на переводы во все страны, за исключением России и Украины.Интернет-банк и Мобильный банк УРАЛСИБ – это удобный и быстрый способ совершения операций, без посещения офисов Банка. Клиентам доступен более выгодный, по сравнению с покупкой валюты через кассу, курс иностранный валюты для совершения перевода. Проведение переводов доступно в режиме 24/7.