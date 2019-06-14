Артистка, которая воспитывает сына Семена с синдромом
Дауна, вступилась за телеведущую, назвавшую больных детей кретинами
в эфире программы Жить здорово на Первом канале. Эвелина Бледанс попросила прекратить массовую травлю Малышевой.
Артистка, которая воспитывает сына Семена с синдромом
Дауна, вступилась за телеведущую, назвавшую больных детей "кретинами"
в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале. Эвелина Бледанс попросила прекратить массовую травлю Малышевой.
Актриса напомнила,
сколько ведущая сделала для детей с особенностями развития. В частности, и
самой Эвелине Бледанс.
"Елена Васильевна всегда поддерживает нас с Семеном и делает программы,
включая с синдромом Дауна", – приводит слова знаменитости "Ридус". Актриса
уверена, что Малышева не могла такого сказать. "Она никогда такое
не скажет, я знаю ее отношение к больным детям", — заявила
Эвелина Бледанс.
Также звезда отметила,
что "многие перепечатывают новость, но выпуск сам никто не смотрел". "Она
рассказывает об особенностях, она говорит о психологическом здоровье родителей,
делает очень полезные вещи", – цитирует Эвелину Бледанс iReactor.
В частности, артистка
рассказала, что телеведущая одной из первых поддержала ее
благотворительную акцию "Мы все разные". Эвелина Бледанс попросила
прекратить массовую травлю Малышевой.
При этом она добавила,
что рядом с телеведущей находятся доктора наук, которые бы ее обязательно
поправили, если бы она некорректно выражалась.
"Малышеву любит
публика, слушает и прислушивается, поэтому коверкать информацию недопустимо", —
заключила .
Напомним, 13 июня, на
Первом канале вышел новый выпуск "Жить здорово". Он был посвящен
детям-аутистам. Во время программы Елена Малышева предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Высказывание телеведущей
вызвало резкую реакцию и среди специалистов в сфере медицины,
и среди рядовых зрителей. Помимо свое мнение выразили и
другие звезды шоу-бизнеса. В частности, Ксения Собчак осудила Малышеву за ее
слова.