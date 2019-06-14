Артистка, которая воспитывает сына Семена с синдромом Дауна, вступилась за телеведущую, назвавшую больных детей кретинами в эфире программы Жить здорово на Первом канале. Эвелина Бледанс попросила прекратить массовую травлю Малышевой.

Артистка, которая воспитывает сына Семена с синдромомДауна, вступилась за телеведущую, назвавшую больных детей "кретинами"в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале. Эвелина Бледанс попросила прекратить массовую травлю Малышевой.Актриса напомнила,сколько ведущая сделала для детей с особенностями развития. В частности, исамой Эвелине Бледанс."Елена Васильевна всегда поддерживает нас с Семеном и делает программы,включая с синдромом Дауна", – приводит слова знаменитости "Ридус". Актрисауверена, что Малышева не могла такого сказать. "Она никогда такоене скажет, я знаю ее отношение к больным детям", — заявилаЭвелина Бледанс.Также звезда отметила,что "многие перепечатывают новость, но выпуск сам никто не смотрел". "Онарассказывает об особенностях, она говорит о психологическом здоровье родителей,делает очень полезные вещи", – цитирует Эвелину Бледанс iReactor.В частности, артисткарассказала, что телеведущая одной из первых поддержала ееблаготворительную акцию "Мы все разные". Эвелина Бледанс попросилапрекратить массовую травлю Малышевой.При этом она добавила,что рядом с телеведущей находятся доктора наук, которые бы ее обязательнопоправили, если бы она некорректно выражалась."Малышеву любитпублика, слушает и прислушивается, поэтому коверкать информацию недопустимо", —заключила .Напомним, 13 июня, наПервом канале вышел новый выпуск "Жить здорово". Он был посвящендетям-аутистам. Во время программы Елена Малышева предложила обсудить, "откуда берутся кретины".Высказывание телеведущейвызвало резкую реакцию и среди специалистов в сфере медицины,и среди рядовых зрителей. Помимо свое мнение выразили идругие звезды шоу-бизнеса. В частности, Ксения Собчак осудила Малышеву за ееслова.