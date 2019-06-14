Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик стал лауреатом престижной российской премии Легенда бокса. Его признали лучшим боксером минувшего 2018 года. Церемония награждения проходила в Екатеринбурге.

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик стал лауреатом престижной российской премии "Легенда бокса". Его признали лучшим боксером минувшего 2018 года. Церемония награждения проходила в Екатеринбурге.Усик в прошлом году добился максимальных достижений в своей карьере: стал финалистом турнира серии WBSS, победил Мурата Гассиева в борьбе за звание абсолютного чемпиона мира, а позже нокаутировал Тони Беллью, чем самым защитил свой титул.После боя с британцем Усик объявил о том, что покидает категорию первого тяжелого веса и переходит в тяжелый вес.