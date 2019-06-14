Гимнастка поделилась с поклонниками
в Instagram снимком, на котором запечатлена в коротких шортах. Ляйсан
Утяшева восхитила подписчиков идеальной фигурой.
Гимнастка поделилась с поклонниками
в Instagram снимком, на котором запечатлена в коротких шортах. Ляйсан
Утяшева восхитила подписчиков идеальной фигурой.
Фото вызвало бурную реакцию у фолловеров.
Многие отметили, что спортсменка в отличной физической форме. А
длинные ноги Ляйсан Утяшевой просто ввели пользователей соцсети в экстаз.
"Ножки
моей мечты", "Ноги от ушей", "Божественные ножки!",
"Я не первая,
но ваши ноги бесконечны", "Как всегда секси – и
ни грамма пошлости. А ноги..." – написали фанаты гимнастки. Однако нашлись и те, кто посчитал,
что незачем столь откровенно показывать себя.
"Кроме мужа, оказывается, и чужие мужчины имеют право
увидеть ваши ноги", —
написал один из фолловеров. На этот комментарий Ляйсан Утяшева ответила,
что супруг, шоумен Павел Воля, ей разрешил это сделать.
Ранее спортсменка и комик устроили грандиозный День
рождения своей дочери Софии. и Павел Воля поздравили наследницу
с четырехлетием. Подробностями гимнастка поделилась в своем микроблоге в
Instagram.
Напомним, и ее муж шоумен Павел Воля воспитывают двоих детей. 14 мая 2013 года в
Майами гимнастка родила сына Роберта, 6 мая 2015-го на свет появилась их дочь София.