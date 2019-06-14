Гимнастка поделилась с поклонниками в Instagram снимком в коротких шортах. Ляйсан Утяшева восхитила подписчиков идеальной фигурой.

Гимнастка поделилась с поклонникамив Instagram снимком в коротких шортах. ЛяйсанУтяшева восхитила подписчиков идеальной фигурой.Фото вызвало бурную реакцию у фолловеров.Многие отметили, что спортсменка находится в отличной физической форме. Адлинные ноги Ляйсан Утяшевой просто ввели пользователей соцсети в экстаз."Ножкимоей мечты", "Ноги от ушей", "Божественные ножки","Я не первая,но ваши ноги бесконечны","Как всегда секси ини шрама пошлости, а ноги", – написали фанаты гимнастки. Однако нашлись и те, кто посчитал,что незачем столь откровенно и публично показывать себя."Кроме мужа, оказывается, и чужие мужчины имеют правоувидеть ваши ноги", —написал один из фолловеров. На этот комментарий Ляйсан Утяшева ответила,что супруг, шоумен Павел Воля ей разрешил это сделать.Ранее спортсменка и комик устроили грандиозный Деньрождения своей дочери Софии. и Павел Воля поздравили наследницус четырехлетием. Подробностями гимнастка поделилась в своем микроблоге вInstagram.Напомним, и ее муж шоумен Павел Воля воспитывают двоих детей. 14 мая 2013 года вМайами гимнастка родила сына Роберта, 6 мая 2015 на свет появилась их дочь София.