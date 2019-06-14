Певица и актриса стала героиней нового выпуска шоу Секрет на миллион на НТВ. Ольга Зарубина решилась на откровенный разговор с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Певица и актриса стала героиней нового выпуска шоу "Секрет на миллион" на НТВ. Ольга Зарубина решилась на откровенный разговор с телеведущей Лерой Кудрявцевой.Артистка затронула личныетемы и впервые пошла на то, чтобы раскрыть телезрителям секреты своейсемьи. В программе Ольга Зарубина призналась, почему много лет назад онабросила свою дочь Киру, рожденную в браке с Александром Малининым,передаетКроме того, Ольга Зарубина сделала важноезаявление о том, что ее наследница выходит замуж в США. Певица впервыепредставила будущего зятя, а также рассказала, как 34-летняя Кира живет в Америкеи чем зарабатывает на жизнь.ОльгаЗарубина в ходе эфира пожаловалась, что ей в последнее время приходитсянечасто общаться с дочерью, поскольку их взаимоотношенияв течение последних лет стали только хуже. Звезда советской эстрадысчитает, что Кира затаила на нее обиду.Кроме того, в ближайшем выпуске "Секретана миллион" призналась, почему считала себя нелюбимым ребенком,и решила вспомнить, какие издевательства ей приходилось терпеть от отчима.Очередной выпуск телешоу Леры Кудрявцевой выйдет 15 июня, в 17:00.Отметим, дочь певца ина протяжении жизни хотела выстроить отношения с отцоми даже встретилась с ним в 2010 году. Однако Александр Малининотнесся к Кире равнодушно, и не выразил желания поддерживатьс ней контакт, сообщает Пятый канал.