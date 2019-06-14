Певица и актриса стала героиней нового выпуска шоу Секрет на миллион на НТВ. Ольга Зарубина решилась на откровенный разговор с телеведущей Лерой Кудрявцевой.
Певица и актриса стала героиней нового выпуска шоу "Секрет на миллион" на НТВ. Ольга Зарубина решилась на откровенный разговор с телеведущей Лерой Кудрявцевой.
Артистка затронула личные
темы и впервые пошла на то, чтобы раскрыть телезрителям секреты своей
семьи. В программе Ольга Зарубина призналась, почему много лет назад она
бросила свою дочь Киру, рожденную в браке с Александром Малининым,
передает
Кроме того, Ольга Зарубина сделала важное
заявление о том, что ее наследница выходит замуж в США. Певица впервые
представила будущего зятя, а также рассказала, как 34-летняя Кира живет в Америке
и чем зарабатывает на жизнь.
Ольга
Зарубина в ходе эфира пожаловалась, что ей в последнее время приходится
нечасто общаться с дочерью, поскольку их взаимоотношения
в течение последних лет стали только хуже. Звезда советской эстрады
считает, что Кира затаила на нее обиду.
Кроме того, в ближайшем выпуске "Секрета
на миллион" призналась, почему считала себя нелюбимым ребенком,
и решила вспомнить, какие издевательства ей приходилось терпеть от отчима.
Очередной выпуск телешоу Леры Кудрявцевой выйдет 15 июня, в 17:00.
Отметим, дочь певца ина протяжении жизни хотела выстроить отношения с отцом
и даже встретилась с ним в 2010 году. Однако Александр Малинин
отнесся к Кире равнодушно, и не выразил желания поддерживать
с ней контакт, сообщает Пятый канал.