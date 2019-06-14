Супруг звезды шоу Дом-2 пишет книгу. Муж Ксении Бородиной
бизнесмен Курбан Омаров расскажет все, что знает о представительницах
прекрасной половины человечества.
Супруг звезды шоу "Дом-2" пишет книгу. Муж Ксении Бородиной
бизнесмен Курбан Омаров расскажет все, что знает о представительницах
прекрасной половины человечества.
В личном Instagram муж знаменитости поделился радостной
новостью. Вот-вот свет увидит его детище – книга о взаимоотношениях полов.
Курбан Омаров также опубликовал небольшой отрывок своего
творения. Оказывается, супруг Ксении Бородиной раскрыл все свои секреты. Например, он объяснил, какие ошибки не должен совершать
сильный мужчина, поведал как общаться с женщинами и какую девушку выбрать себе в жены.
"А в отношениях сильный мужчина тот, кто может позволить
своей женщине быть настоящей. Потому, что слабые мужчины в отношениях постоянно
пытаются женщину сделать ровной, переделать, исправить, чтобы она не
отсвечивала и не дай бог не принесла проблем. Он не хочет проблем и начинает
женщину ограничивать. Сильный же мужчина говорит: "делай все, что хочешь, я
разберусь, не разберусь, так попробую", – процитировал избранник теледивы свою
книгу.
Напомним, и Курбан Омаров стали супругами четыре
года назад. В декабре их общей дочери Тее исполнится столько же. Также в семье
знаменитостей подрастает дочь телеведущей от первого брака – Маруся.