Супруг звезды шоу Дом-2 пишет книгу. Муж Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров расскажет все, что знает о представительницах прекрасной половины человечества.

Супруг звезды шоу "Дом-2" пишет книгу. Муж Ксении Бородинойбизнесмен Курбан Омаров расскажет все, что знает о представительницахпрекрасной половины человечества.В личном Instagram муж знаменитости поделился радостнойновостью. Вот-вот свет увидит его детище – книга о взаимоотношениях полов.Курбан Омаров также опубликовал небольшой отрывок своеготворения. Оказывается, супруг Ксении Бородиной раскрыл все свои секреты. Например, он объяснил, какие ошибки не должен совершатьсильный мужчина, поведал как общаться с женщинами и какую девушку выбрать себе в жены."А в отношениях сильный мужчина тот, кто может позволитьсвоей женщине быть настоящей. Потому, что слабые мужчины в отношениях постояннопытаются женщину сделать ровной, переделать, исправить, чтобы она неотсвечивала и не дай бог не принесла проблем. Он не хочет проблем и начинаетженщину ограничивать. Сильный же мужчина говорит: "делай все, что хочешь, яразберусь, не разберусь, так попробую", – процитировал избранник теледивы своюкнигу.Напомним, и Курбан Омаров стали супругами четырегода назад. В декабре их общей дочери Тее исполнится столько же. Также в семьезнаменитостей подрастает дочь телеведущей от первого брака – Маруся.