Телеведущая вместе с дочерью Полиной отдыхает на Сицилии. Сегодня, 14 июня, Дана Борисова празднует 43-й день рождения.

Телеведущая вместе с дочерью Полиной отдыхает на Сицилии. Сегодня,14 июня, Дана Борисова празднует 43-й день рождения.Наследница решила сделать звезде необычный подарок. Полина самасвязалась с прессой и поздравила Дану Борисову со страниц известного портала озвездах."Я хочу пожелать маме счастья и всего самого лучшего. Яочень рада, что мы смогли наладить отношения, и этот день проведем вместе. И так,как хотела мама. Кстати, мы обе обожаем путешествия и регулярно куда-то летаем.Каких-то особых отмечаний не планируем, просто проведем день вдвоем", – поделиласьПолина.Добавим, что несколько месяцев назад отношения ДаныБорисовой с дочерью дали трещину. Наследница грубила знаменитой матери,пропускала мимо ушей ее просьбы. Обессиленная телеведущая в порыве гнева даже выгоняла девочку из дома.Теперь дочь Борисовой говорит, что забыла былые обиды. Теперь Полина понимает, что тоже поступала неверно. "Мама, конечно, во многом виновата! Но я тоже была не права", – говорит девочка.Ранее Дана Борисова рассказывала, что обращалась за помощью к психологам. Специалисты объясняли теледиве, что Полинапроживает непростой этап – переходный возраст, поэтому необходимо набратьсятерпения. Звезде посоветовали не поощрятьагрессию в свой адрес, родитель должен оставаться авторитетом."Мы с Полей часто ругались. Более того, обе невольновыносили сор из избы: дочка писала жуткие вещи, называла неадекватной, могланагрубить в силу возраста, пыталась драться, а я в ответ была слишком строга,даже за порог выставляла. Сейчас понимаю, что в семьях, где естьдети-подростки, происходят такие ситуации, если не хуже. Нужно просто терпеть ипытаться объяснить свою позицию как родителя, не опускаться до уровня ребенка",– цитирует Дану Борисову .