Полиция выясняет обстоятельства жуткой аварии в Новой Москве. На улице Адмирала Корнилова автобус столкнулся с легковым автомобилем. По предварительным данным, пострадали пять человек.

Полиция выясняет обстоятельства жуткой аварии в Новой Москве. На улице Адмирала Корнилова автобус столкнулся с легковым автомобилем. По предварительным данным, пострадали пять человек.Уже понятно, что ДТП спровоцировал водитель "Лады" — его опасный маневр зафиксировала камера наблюдения. Видно как легковушка пытается уйти на поворот из второго ряда, не пропустив городской транспорт. В результате водитель автобуса протаранил "Ладу", буквально впечатав ее в фонарный столб. Одного из раненых эвакуировали вертолетом.