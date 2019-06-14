Екатерина Климова выложила на свое странице в Instagram новый пост. Фанаты оперативно отреагировали на новый полуобнаженный снимок знаменитости.

Екатерина Климова выложила на свое странице в Instagram новый пост. Фанаты оперативно отреагировали на новый "полуобнаженный снимок" знаменитости.На фото артистка восседает в красном слитном купальнике. Очевидно, что фото сделано в спортивном бассейне. Екатерина написала, что было бы отлично оказаться прямо сейчас на морском побережье. "Но и жаркие московские будни могут стать ярче", – добавила звезда. Также она отметила, что купальный костюм на ней от бренда "Эстель Адони".Поклонники моментально атаковали знаменитость. Комплименты под постом сыпались, не переставая. "Вы просто пример для подражания!", "Вы очень крутая актриса, красивая женщина! Обожаю вас и ваши роли в кино", "Вот так выглядит мама четверых детей! Класс!", – восхищались активные пользователи сети.Некоторые были удивлены, что у звезды на бедре красуется довольно большая татуировка. Кто-то даже заявил, что она лишь искажает внешние данные Екатерины."Только татушка на бедре все портит", – раскритиковала подписчица.Отметим, у Климова – многодетная мама. У нее два сына и две дочери. За ее плечами два неудачных брака, в 2015 году актриса вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал Гела Месхи.