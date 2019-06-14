В Организации европейских энергопроизводителей признали флагманский российский проект атомной электростанции ВВЭР-ТОИ соответствующим Требованиям европейских эксплуатирующих организаций (European Utility Requirement). Торжественная церемония сертификации состоялась в Санкт-Петербурге.

В Организации европейских энергопроизводителей признали флагманский российский проект атомной электростанции "ВВЭР-ТОИ" соответствующим "Требованиям европейских эксплуатирующих организаций" (European Utility Requirement). Торжественная церемония сертификации состоялась в Санкт-Петербурге.Участники инновационного проекта проделали большую работу, провели глубокую и тщательную экспертизу, отметил на церемонии вручения сертификата президент EUR, заместитель директора французской дирекции по поддержке проектов и цифровому преобразованию Гиойм Жаккар. Он подчеркнул, что российский проект полностью соответствует требованиям EUR.Соответствующие выводы эксперты сделали после рассмотрения проектно-конструкторской документации и информации, которую российская сторона предоставила по проекту АЭС-2 в Курской области. Аналитики изучили ответы на более чем 4,3 тысячи вопросов по безопасности требований EUR. Их тематика охватывает весь комплекс АЭС.В итоге эксперты сделали вывод о соответствии проекта "ВВЭР-ТОИ" требованиям по безопасности и экономичности современных атомных электростанций. Вручение сертификата EUR – важная оценка работе по созданию новейшего проекта атомной станции, отметил первый заместитель гендиректора по операционному управлению государственной корпорации "Росатом" Александр Локшин.По его словам, в проекте "ВВЭР-ТОИ" применены решения, которые повышают уровень безопасности и надежности АЭС. "Признание соответствия проекта "ВВЭР-ТОИ" "Требованиям европейских эксплуатирующих организаций" будет способствовать продвижению российских атомных технологий на зарубежных рынках", – уверен Локшин.Генеральным проектировщиком "ВВЭР-ТОИ" является акционерное общество "Атомэнергопроект", которое входит в инжиниринговый дивизион "Росатома". Научный руководитель – НИЦ "Курчатовский институт", а конструированием реакторной установки занимались специалисты конструкторского бюро "Гидропресс"."ВВЭР-ТОИ" – типовой проект оптимизированного и информатизированного энергоблока технологии ВВЭР. Перед специалистами стояла задача создать типовой проект атомной электростанции большой мощности, который способен конкурировать с признанными лидерами в атомной энергетике по таким показателям, как технические решения, безопасность, сроки сооружения.