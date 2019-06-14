Один из самых ярких фестивалей лета Дикая мята пройдет 28-29-30 июня июня! Отлично провести время и насладиться музыкой любимых артистов вы можете совершенно бесталанно. В этом вам помогут Дни.ру.

Один из самых ярких фестивалей лета "Дикая мята" пройдет 28-29-30 июняиюня! Отлично провести время и насладиться музыкой любимых артистов вы можете совершенно бесталанно. В этом вам помогут "Дни.ру"."Дикая мята" – это три дня прекрасного отдыха с семьей и друзьями. Для гостей будет приготовлена развлекательная программа. Музыка, ярмарки, кинотеатры, рестораны, фуд-корты и многое другое ожидает всех участников фестиваля.В 2019 году в "Дикой мяте" примут участие талантливые артисты: Мумий Тролль, Аквариум, Баста, Дельфин, Тараканы!, Primal Scream, Faithless DJ Set, The Hatters и другие.Для детей предусмотрена отдельная площадка, где они смогут пройти различные мастер-классы, послушать музыку и потанцевать. Мероприятие пройдет по адресу: Тульская область, Алексинский р-н, с. Бунырево (140 км от Москвы).Получить шанс попасть на фестиваль "Дикая мята" 28 июня очень просто. Достаточно выполнить три простых условия:подпишитесь на наш аккаунт в Instagram;поставьте лайк под последними тремя постами;отметьте в комментариях под постом о раздаче билетов того, с кем хотите пойти.Победителя выберем утром 18 июня с использованием генератора случайных чисел. У счастливчиков будет два дня, чтобы забрать билеты на "Дикую мяту" в нашей редакции.Совсем недавно мы разыграли билеты на концерт Александра Домогарова. Читайте "Дни.ру" и получите шанс ходить на различные мероприятия бесплатно!