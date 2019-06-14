Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, хореограф Илья Авербух открыл неожиданные подробности взаимоотношений между фигуристкой Евгенией Медведевой и бывшего тренера Этери Тутберидзе. Также он сделал громкое заявление в адрес поклонников.

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, хореограф Илья Авербух открыл неожиданные подробности взаимоотношений между фигуристкой Евгенией Медведевой и бывшего тренера Этери Тутберидзе. Также он сделал громкое заявление в адрес поклонников.По словам советского спортсмена, многие считают Тутберидзе монстром и деспотом. Но он утверждает, что это далеко не так. Несмотря на строгую дисциплину, к своим подопечным наставник относится с большой любовью и трепетом.Также Авербух добавил, что сам видел, как Этере оберегала Медведеву и как много вкладывала в нее. "У них было абсолютное единение, напоминающее отношение мамы и дочки", – отмечает фигурист.Кроме того серебряный призер Олимпийских игр 2002 года обратился к поклонникам этого вида спорта. Он относиться с уважением ко всем спортсменам. Он советует поддерживать всех одинаково или своих любимцев чуть больше. При этом перестать кого-то оскорблять и унижать."У всех есть свой фаворит. Если вы болеете за своих, то это не значит, что надо ненавидеть соперников", – отметил спортсмен.Авербух также поделился, что в свой адрес услышал много нелицеприятных вещей после того, как выступление Евгении Медведевой в прошедшем сезоне. Как сообщает , Знаменитость отметила, что на вещи необходимо смотреть трезво. После этого он призвал болельщиков "не быть слепыми".