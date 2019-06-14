Великобритания и Саудовская Аравия заявили, что согласны с обвинениями, которые США выдвинули в адрес Ирана о причастности исламской республики к нападениям на танкеры в Оманском заливе.

Великобритания и Саудовская Аравия заявили, что согласны с обвинениями, которые США выдвинули в адрес Ирана о причастности исламской республики к нападениям на танкеры в Оманском заливе.Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что верит американским союзникам, а руководитель дипслужбы Саудовской Аравии Аравии Адиль аль-Джубейр отметил, что у его страны нет оснований не соглашаться с госсекретарем США Майком Помпео, хотя и не предоставил доказательств причастности Ирана.При этом постпредство Ирана при ООН категорически отвергло и самым решительным образом осудило обвинения США в причастности к нападениям на нефтяные танкеры, сообщает ТАСС. "Те, кто обвиняет Иран, играют главную роль в создании этих инцидентов, и это могут быть сами Соединенные Штаты", — говорится в заявлении.В Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.Тем временем, как передает "Интерфакс", четыре американских чиновника сообщили CNN, что в распоряжении США есть видео и фото, на которых видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу одного из танкеров. Это видео якобы записал американский военный самолет. При этом телеканал уточняет, что сам не видел это видео.