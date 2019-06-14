Ксения Собчак не смогла пройти мимо нашумевшего скандала. Она в очередной раз полезла в самый эпицентр со своими комментариями.

Ксения Собчак не смогла пройти мимо нашумевшего скандала. Она в очередной раз полезла в самый эпицентр со своими комментариями.Журналистку до глубины души возмутило высказывание Елены Малышевой во время очередного выпуска "Жить здорово"."Какая жесть. Малышева в себе вообще?", – написала звезда на своем Telegram-канале.Тем временем, вассоциации "Аутизм – Регионы" назвали использованные в программе формулировки "актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями". А руководитель Отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии НМИЦ ПН имени Сербского Анна Портнова добавила, что слова "кретин" и "идиот" медицинскими не являются медицинскими, а во всем мире используется другие термины, сообщает.Материал дополняется