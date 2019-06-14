Телеведущая вместе с дочерью Полиной отдыхает на Сицилии. Сегодня,
14 июня, Дана Борисова празднует 43-й день рождения.
Телеведущая вместе с дочерью Полиной отдыхает на Сицилии. Сегодня,
14 июня, Дана Борисова празднует 43-й день рождения.
Наследница решила сделать звезде необычный подарок. Полина сама
связалась с прессой и поздравила Дану Борисову со страниц известного портала о
звездах.
"Я хочу пожелать маме счастья и всего самого лучшего. Я
очень рада, что мы смогли наладить отношения, и этот день проведем вместе. И так,
как хотела мама. Кстати, мы обе обожаем путешествия и регулярно куда-то летаем.
Каких-то особых отмечаний не планируем, просто проведем день вдвоем", – поделилась
Полина.
Добавим, что несколько месяцев назад отношения Даны
Борисовой с дочерью дали трещину. Наследница грубила знаменитой матери,
пропускала мимо ушей ее просьбы. Обессиленная телеведущая в порыве гнева даже выгоняла девочку из дома.
Теперь дочь Борисовой говорит, что забыла былые обиды. Теперь Полина понимает, что тоже поступала неверно. "Мама, конечно, во многом виновата! Но я тоже была не права", – говорит девочка.
Ранее Дана Борисова рассказывала, что обращалась за помощью к психологам. Специалисты объясняли теледиве, что Полина
проживает непростой этап – переходный возраст, поэтому необходимо набраться
терпения. Звезде посоветовали не поощрять
агрессию в свой адрес, родитель должен оставаться авторитетом.
"Мы с Полей часто ругались. Более того, обе невольно
выносили сор из избы: дочка писала жуткие вещи, называла неадекватной, могла
нагрубить в силу возраста, пыталась драться, а я в ответ была слишком строга,
даже за порог выставляла. Сейчас понимаю, что в семьях, где есть
дети-подростки, происходят такие ситуации, если не хуже. Нужно просто терпеть и
пытаться объяснить свою позицию как родителя, не опускаться до уровня ребенка",
– цитирует Дану Борисову .