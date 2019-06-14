В МИД России надеются на скорое освобождение Кирилла Вышинского, заявил заместитель главы ведомства Григорий Карасин.

В МИД России надеются на скорое освобождение Кирилла Вышинского, заявил заместитель главы ведомства Григорий Карасин.По его словам, прилагаются максимальные усилия, чтобы это случилось: идет работа по судебной линии, активно проявляет себя общественное мнение, включены профессиональные контакты и дипломатические каналы.Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками СБУ в мае прошлого года по сфабрикованному делу о государственной измене.На последнем заседании суда журналисту продлили арест до 22 июля, сообщает телеканал "Россия 24".