Московский кредитный банк (МКБ) стал партнером начавшегося в Москве Banktech 3.0 – третьего межбанковского коллаборативного акселератора для стартапов. Главным бенефициаром МКБ является бизнесмен Роман Авдеев.

Московский кредитный банк (МКБ) стал партнером начавшегося в Москве Banktech 3.0 – третьего межбанковского коллаборативного акселератора для стартапов. Главным бенефициаром МКБ является бизнесмен Роман Авдеев.Программа акселерации длится 12 недель. Ее цель – запускпилотных проектов между ведущими банками-партнерами и отобранными стартапами.Из 90 команд было отобрано 23 стартапа. Все они представляютперспективные сервисы и продукты, которые нацелены на улучшение эффективностиработы банковского сектора.Участникам акселератора предстоит серьезно потрудиться надвоплощением пилотных проектов. Поддерживать их будут профессиональные трекерыакселератора и менторы партнерских банков. Кроме того, для стартаперовподготовлена интенсивная образовательная программа: лекции, воркшопы имастер-классы.Помимо Московского кредитного банка, партнерами акселераторастали "Газпромбанк" и "Абсолют банк". Организаторомпрограммы выступила компания "Финтех Лаб", а технологическимпартнером проекта стала Группа компаний ЦФТ.Московский кредитный банк – универсальная коммерческаякредитная организация, предоставляющая полный комплекс банковских услуг длякорпоративных и частных клиентов. МКБ стабильно входит в утвержденныйЦентробанком России список системно значимых кредитных организаций.На первый квартал 2019 года МКБ входит в топ-3 частныхбанков по объему активов по данным рэнкинга "Интерфакс-100".Надежность Московского кредитного банка подтверждена ведущими российскими имеждународными агентствами: "Эксперт РА", Moody's, Fitch и другими.