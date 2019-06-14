Московский кредитный банк (МКБ) стал партнером начавшегося в Москве Banktech 3.0 – третьего межбанковского коллаборативного акселератора для стартапов. Главным бенефициаром МКБ является бизнесмен Роман Авдеев.
Московский кредитный банк (МКБ) стал партнером начавшегося в Москве Banktech 3.0 – третьего межбанковского коллаборативного акселератора для стартапов. Главным бенефициаром МКБ является бизнесмен Роман Авдеев.
Программа акселерации длится 12 недель. Ее цель – запуск
пилотных проектов между ведущими банками-партнерами и отобранными стартапами.
Из 90 команд было отобрано 23 стартапа. Все они представляют
перспективные сервисы и продукты, которые нацелены на улучшение эффективности
работы банковского сектора.
Участникам акселератора предстоит серьезно потрудиться над
воплощением пилотных проектов. Поддерживать их будут профессиональные трекеры
акселератора и менторы партнерских банков. Кроме того, для стартаперов
подготовлена интенсивная образовательная программа: лекции, воркшопы и
мастер-классы.
Помимо Московского кредитного банка, партнерами акселератора
стали "Газпромбанк" и "Абсолют банк". Организатором
программы выступила компания "Финтех Лаб", а технологическим
партнером проекта стала Группа компаний ЦФТ.
Московский кредитный банк – универсальная коммерческая
кредитная организация, предоставляющая полный комплекс банковских услуг для
корпоративных и частных клиентов. МКБ стабильно входит в утвержденный
Центробанком России список системно значимых кредитных организаций.
На первый квартал 2019 года МКБ входит в топ-3 частных
банков по объему активов по данным рэнкинга "Интерфакс-100".
Надежность Московского кредитного банка подтверждена ведущими российскими и
международными агентствами: "Эксперт РА", Moody's, Fitch и другими.