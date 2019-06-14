Глава молдавского МИД обсудил политический кризис в стране с дипломатами из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Британии и США.

Глава молдавского МИД обсудил политический кризис в стране с дипломатами из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Британии и США.Встреча с представителями стран "Большой семерки" прошла накануне в Париже. Сообщается, что в ходе заседания обсуждался вопрос мирного перехода власти в Молдавии.На прошлой неделе подконтрольный Демократической партии Конституционный суд Молдавии заявил, что отстраняет от власти президента Додона и объявил формирование коалиции незаконным.Лидер страны Игорь Додон назвал это попыткой захватить власть. На международной арене Додона и его сторонников поддержали.Глава молдавского МИД отозвал посла в США, которая, как выяснилось, распространяла письмо, составленное членами Демпартии во главе с Владимиром Плахотнюком. Авторы послания пытались убедить Вашингтон, что за новой властью в Молдавии якобы стоит Москва, сообщает телеканал "Россия 24".