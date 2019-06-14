Бари Алибасов-младший сообщил, что в квартире его отца есть очень
ценный видеоархив. Основатель группы На-на собрал редкие записи концертов и
компромат на многих отечественных знаменитостей.
Бари Алибасов-младший сообщил, что в квартире его отца есть очень
ценный видеоархив. Основатель группы "На-на" собрал редкие записи концертов и
компромат на многих отечественных знаменитостей.
По словам сына продюсера, как только стало известно о
госпитализации Бари Алибасова, СМИ принялись "распиливать" его квартиры и
деньги. Однако мало кто знает, что шоумен обладает необычной подборкой
видеоматериалов, которая в перспективе будет стоить "не один миллиард".
"Там есть уникальные кадры. Первый рок-концерт группы
"Интеграл". Концерты молодой Пугачевой, снятые из-за кулис. Видео Михаила
Горбачева на дискотеках. Ксения Собчак, которая пытается стянуть трусы с
Политова и Левкина (солистов группы "На-На" – Ред.), плача и визжа, выбираясь
на сцену, когда она была совсем молодой девочкой", – отметила Бари Алибасов-младший.
Родственник основателя группы "На-на" подчеркнул, что архив хорошо
спрятан. О его местонахождении известно только .
Отпрыск знаменитости уверен, что как только отец придет в
себя он обязательно перепишет завещание. Шоумен, по мнению Алибасова-младшего,
должен решить, кто именно будет заниматься архивом после его смерти.
"Но действительно, завещание должно было быть переписано —
это логично. Сейчас и наследников в семье больше, и недвижимости, и денег. И
надо было это перераспределять. Я думаю, что отец все перераспределит, находясь
в трезвом уме и твердой памяти", – цитирует -младшего сайт
.