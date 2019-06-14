Бари Алибасов-младший сообщил, что в квартире его отца есть очень ценный видеоархив. Основатель группы На-на собрал редкие записи концертов и компромат на многих отечественных знаменитостей.

Бари Алибасов-младший сообщил, что в квартире его отца есть оченьценный видеоархив. Основатель группы "На-на" собрал редкие записи концертов икомпромат на многих отечественных знаменитостей.По словам сына продюсера, как только стало известно огоспитализации Бари Алибасова, СМИ принялись "распиливать" его квартиры иденьги. Однако мало кто знает, что шоумен обладает необычной подборкойвидеоматериалов, которая в перспективе будет стоить "не один миллиард"."Там есть уникальные кадры. Первый рок-концерт группы"Интеграл". Концерты молодой Пугачевой, снятые из-за кулис. Видео МихаилаГорбачева на дискотеках. Ксения Собчак, которая пытается стянуть трусы сПолитова и Левкина (солистов группы "На-На" – Ред.), плача и визжа, выбираясьна сцену, когда она была совсем молодой девочкой", – отметила Бари Алибасов-младший.Родственник основателя группы "На-на" подчеркнул, что архив хорошоспрятан. О его местонахождении известно только .Отпрыск знаменитости уверен, что как только отец придет всебя он обязательно перепишет завещание. Шоумен, по мнению Алибасова-младшего,должен решить, кто именно будет заниматься архивом после его смерти."Но действительно, завещание должно было быть переписано —это логично. Сейчас и наследников в семье больше, и недвижимости, и денег. Инадо было это перераспределять. Я думаю, что отец все перераспределит, находясьв трезвом уме и твердой памяти", – цитирует -младшего сайт