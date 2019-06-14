Житель соседнего региона приехал в Муром с целью похитить товар из магазина электронной техники.

В конце апреля текущего года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился представитель одного из сетевых магазинов электронно-вычислительной техники, сообщивший, что в ходе ревизии обнаружил пропажу товара: графического планшета и наушников. Сумма причиненного ущерба превысила 6 500 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения. Полицейские определили промежуток времени, в который товар был похищен с витрины, а также приметы предполагаемого подозреваемого. В дальнейшем оперативники установили личность злоумышленника, 38-летнего жителя Нижегородской области.Фигурант был задержан сотрудниками МО МВД России «Муромский» на территории соседнего региона и дал признательные показания, пояснив, что специально приехал в Муром, чтобы совершить кражу. Похищенное имущество подозреваемый реализовал.В отношении задержанного отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению других имущественных преступлений.