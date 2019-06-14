Житель соседнего региона приехал в Муром с целью похитить товар из магазина электронной техники.
В конце апреля текущего года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился представитель одного из сетевых магазинов электронно-вычислительной техники, сообщивший, что в ходе ревизии обнаружил пропажу товара: графического планшета и наушников. Сумма причиненного ущерба превысила 6 500 рублей.
Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения. Полицейские определили промежуток времени, в который товар был похищен с витрины, а также приметы предполагаемого подозреваемого. В дальнейшем оперативники установили личность злоумышленника, 38-летнего жителя Нижегородской области.
Фигурант был задержан сотрудниками МО МВД России «Муромский» на территории соседнего региона и дал признательные показания, пояснив, что специально приехал в Муром, чтобы совершить кражу. Похищенное имущество подозреваемый реализовал.
В отношении задержанного отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).
Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению других имущественных преступлений.