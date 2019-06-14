Теледиве удалось первой взять подробное интервью у Ивана Голунова. Ксения Собчак побывала в квартире журналиста, где не так давно проходил обыск.

Теледиве удалось первой взять подробное интервью у Ивана Голунова. Ксения Собчак побывала в квартире журналиста, где не такдавно проходил обыск.Голунов рассказал, что был поражен, узнав о поддержке коллеги просто неравнодушных обывателей. После задержания Иван слышалразговоры конвойных о людях, которые выражают недовольство на улице, но он непонимал, что это как-то его касается."У следователей окна выходят во внутренний двор. У меня дажевыглянуть не было возможности. Но когда в суде сквозь закрытые окна я услышалвсе эти крики – это была какая-то фантастика", – отметил журналист, беседуя с КсениейСобчак.Теперь, после освобождения, Иван чувствует на своих плечахогромную ответственность. Он обязан оправдать доверие народа и чем-то отплатитьза поддержку.Также Голунов вспомнил момент задержания. Сначала журналиступоказалось, что его пытаются ограбить."Первой мыслью было – это какой-то гоп-стоп, сейчас я лишусьвсего. Первая идея: "со мной ли компьютер?" Компьютер был не со мной, и янемножко расслабился. Они подскочили, закрутили руки за спину, начали кричать"пароль блокировки!" Я говорю: "Нет, я не буду говорить пароль блокировки".Подъехала машина, меня стали запихивать: "Вы задержаны, уголовный розыск!" – рассказалГолунов в прямом эфире YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!"После журналист и теледива попыталисьвоспроизвести тот момент обыска, когда, по словам Голунова, ему подкинули наркотики.Голунов отметил, что во время следственных действий заметил странное поведение одного изпредставителей власти. Страж правопорядка внезапно исчез из его поля зрения, а когдавновь возник, тут же попросил осмотреть место, где в последствии были найденыпакетики с запрещенным веществом.Меж тем, он пока не догадался, как оборотням в погонах удалосьподсунуть наркотики ему в портфель. "Рюкзак со стула они перекладывают на стол. Открывают большое отделение рюкзака. И сверху, я вижу, лежит пакетик с какими-то маленькими цветными шариками", – рассказал Иван.Иван Голунов сообщил что все еще не знает имя человека, который стоит за его арестом. Однако он подозревает героев своих недавних расследований, например, о работе микрофинансовых организаций или похоронном бизнесе. От "ритуальщиков" Ивану ранее поступали угрозы, которые звучали как "неприятные штуки":"Была фраза о том, что на кладбище много свободных мест".Журналист признался, что внезапная слава, которая на него обрушилась,его тяготит. Он хочет, как и раньше спокойно спускаться в метро.поспешила расстроить собеседника, она уверена, что популярность журналиста будеттолько расти. "Все умерло, этой жизни больше нет", – пошутила она.