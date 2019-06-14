В Чикаго прямо под ногами у туристов лопнул стеклянный пол знаменитого аттракциона Skydeck, расположенного на 103-м этаже небоскреба.

Аттракцион представляет собой несколько стеклянных балконов с прозрачным полом – посетители могут посмотреть вниз с высоты 442 метра.Стекло лопнуло, когда на балконе находилась женщина с двумя детьми. Пол моментально покрылся множеством трещин, но не рассыпался, пишет Daily Mail.В этот раз обошлось без пострадавших, отмечает издание. Однако проблемы с полом у Skydeck возникают не в первый раз – аналогичный инцидент случился в 2014 году. Впрочем, эксперты уверяют, что подобные происшествия на безопасность не влияют, поскольку трескается только верхний слой стекла, защищающий от повреждений основную толщину.