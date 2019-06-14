При задержании гражданка оказала сопротивление полицейскому...

При задержании гражданка оказала сопротивление полицейскому, брызнув в лицо из баллончика с неустановленной жидкостью.Сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружена гражданка, которая при задержании брызнула в лицо из баллончика с неустановленной жидкостью, находившемуся на службе сотруднику отдела уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве лейтенанту полиции.Следствием Кунцевского МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».