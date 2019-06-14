Шоумен и
комик Гарик Харламов вновь решил подшутить над ведущей программы Давай
поженимся! Первого канала. Он выложил на своей странице в Instagram видеоролик, на
котором Лариса Гузеева представлена в смешном контексте.
Шоумен и
комик Гарик Харламов вновь решил подшутить над ведущей программы "Давай
поженимся!" Первого канала. Он выложил на своей странице в Instagram видеоролик, на
котором Лариса Гузеева представлена в смешном контексте.
"Много лет назад в
далекой-далекой галактике...", – подписал кадры Харламов. На видео показано,
как Лариса Гузеева ведет шоу.
"Знакомьтесь с третьим женихом. Боже, боже, боже!
Мама, мама дорогая. Охрану позовите, пожалуйста. Охрана!", – звучит за кадром голос
телеведущей. В это время на видео показана гордая проходка Гарика Харламова.
Пользователи соцсети по достоинству оценили юмор
шоумена. "Жду, когда Гарик станет
ведущим этой передачи", "Не удивлюсь, если Гузеева через пару лет будет
в Камеди", "Вы явно не
равнодушны к Гузеевой", "Когда решил пересмотреть все выпуски "Давай
поженимся!", – высказались фолловеры.
Были и те, кто искренне
не понимает, за что Гарик постоянно травит Ларису Гузееву. "Игорь, что Гузеева
тебе сделала???", – вопрошает один из подписчиков комика.
Ранее Гарику Харламову наскучило в одиночку
заниматься травлей . Юморист решил подтянуть друзей, первым из
которых стал Тимур Батрутдинов. Как писали "Дни.ру", очередной
киношедевр Гарика Харламова появился в Instagram шоумена.
Напомним, Гарик
Харламов уже не первый
месяц публикует смешные ролики с участием С чего шоумен вдруг
ополчился на главную телесваху страны – остается только гадать. Некоторые
подписчики считают, что Харламов начал эту кампанию с ведома Гузеевой.