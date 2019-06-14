Шоумен и комик Гарик Харламов вновь решил подшутить над ведущей программы Давай поженимся! Первого канала. Он выложил на своей странице в Instagram видеоролик, на котором Лариса Гузеева представлена в смешном контексте.

Шоумен икомик Гарик Харламов вновь решил подшутить над ведущей программы "Давайпоженимся!" Первого канала. Он выложил на своей странице в Instagram видеоролик, накотором Лариса Гузеева представлена в смешном контексте."Много лет назад вдалекой-далекой галактике...", – подписал кадры Харламов. На видео показано,как Лариса Гузеева ведет шоу."Знакомьтесь с третьим женихом. Боже, боже, боже!Мама, мама дорогая. Охрану позовите, пожалуйста. Охрана!", – звучит за кадром голостелеведущей. В это время на видео показана гордая проходка Гарика Харламова.Пользователи соцсети по достоинству оценили юморшоумена. "Жду, когда Гарик станетведущим этой передачи", "Не удивлюсь, если Гузеева через пару лет будетв Камеди", "Вы явно неравнодушны к Гузеевой", "Когда решил пересмотреть все выпуски "Давайпоженимся!", – высказались фолловеры.Были и те, кто искреннене понимает, за что Гарик постоянно травит Ларису Гузееву. "Игорь, что Гузееватебе сделала???", – вопрошает один из подписчиков комика.Ранее Гарику Харламову наскучило в одиночкузаниматься травлей . Юморист решил подтянуть друзей, первым изкоторых стал Тимур Батрутдинов. Как писали "Дни.ру", очереднойкиношедевр Гарика Харламова появился в Instagram шоумена.Напомним, ГарикХарламов уже не первыймесяц публикует смешные ролики с участием С чего шоумен вдругополчился на главную телесваху страны – остается только гадать. Некоторыеподписчики считают, что Харламов начал эту кампанию с ведома Гузеевой.