Найден любимый кот продюсера. Канадский сфинкс по кличке Чуча Бари Алибасова обнаружен в Столовом переулке в школе кунг-фу.

Найденлюбимый кот продюсера. Канадский сфинкс по кличке Чуча Бари Алибасова обнаруженв Столовом переулке в школе кунг-фу.Радостнуювесть сообщил пиар-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин. Ксчастью, жизни и здоровью питомца ничего не угрожает.Представительшоумена рассказал, что ему позвонил незнакомый молодой человек и сообщил, чтонашел Чучу. Им оказался наставник школы кун-фу "Ша-Фут-Фань" Леван Кажилоти."Черездесять минут мы были уже на месте", – цитирует Горжанкина радиостанция "Говорит Москва". В свою очередь Кажилоти сообщил, что обнаружилкота Бари Алибасова 12 июня у входа в школу кунг-фу. Он понял, что животное,скорее всего, потерялось.Примечательно,что от вознаграждения в 800 тысяч рублей Леван категорически отказался. Молодойчеловек заявил, что добрые дела обязательно вознаградятся.Напомним,Чуча пропал во время пресс-конференции, которая проходила в квартире Бари Алибасова11 июня. Сын музыканта пообещал нашедшему вознаграждение в 800 тысяч рублей иливыступление группы "На-На".Как писали "Дни.ру", на следующий день некий человек принес родственникам канадского сфинкса,заявив, что нашел кота продюсера и забрал вознаграждение. Однако оказалось, чтоэто не Чуча. Близкие продюсерагруппы "На-На" собираются обратиться в правоохранительные органы.находится в больнице втяжелом состоянии. Продюсер пять дней пробыл в искусственной коме и недавнопришел в себя. Шоумен получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей,перепутав средство для промывки труб с питьевым йогуртом.