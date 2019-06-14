Найден
любимый кот продюсера. Канадский сфинкс по кличке Чуча Бари Алибасова обнаружен
в Столовом переулке в школе кунг-фу.
Найден
любимый кот продюсера. Канадский сфинкс по кличке Чуча Бари Алибасова обнаружен
в Столовом переулке в школе кунг-фу.
Радостную
весть сообщил пиар-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин. К
счастью, жизни и здоровью питомца ничего не угрожает.
Представитель
шоумена рассказал, что ему позвонил незнакомый молодой человек и сообщил, что
нашел Чучу. Им оказался наставник школы кун-фу "Ша-Фут-Фань" Леван Кажилоти.
"Через
десять минут мы были уже на месте", – цитирует Горжанкина радиостанция "Говорит Москва". В свою очередь Кажилоти сообщил, что обнаружил
кота Бари Алибасова 12 июня у входа в школу кунг-фу. Он понял, что животное,
скорее всего, потерялось.
Примечательно,
что от вознаграждения в 800 тысяч рублей Леван категорически отказался. Молодой
человек заявил, что добрые дела обязательно вознаградятся.
Напомним,
Чуча пропал во время пресс-конференции, которая проходила в квартире Бари Алибасова
11 июня. Сын музыканта пообещал нашедшему вознаграждение в 800 тысяч рублей или
выступление группы "На-На".
Как писали "Дни.ру", на следующий день некий человек принес родственникам канадского сфинкса,
заявив, что нашел кота продюсера и забрал вознаграждение. Однако оказалось, что
это не Чуча. Близкие продюсера
группы "На-На" собираются обратиться в правоохранительные органы.
находится в больнице в
тяжелом состоянии. Продюсер пять дней пробыл в искусственной коме и недавно
пришел в себя. Шоумен получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей,
перепутав средство для промывки труб с питьевым йогуртом.