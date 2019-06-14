Продюсер коллектива Ласковый май рассказал о состоянии основателя группы На-на. По словам Андрея Разина, Бари Алибасова ожидает безрадостная участь.

Продюсер коллектива "Ласковый май" рассказал о состоянии основателя группы "На-на". По словамАндрея Разина,Бари Алибасоваожидает безрадостная участь.Увидев, в каком состоянии находится продюсер, Андрей Разин оченьрасстроился. Шоумен отметил, его друг и коллега "уже никогда не будет прежним". Врачам придется вставить Бари Алибасову искусственный пищевод."Все очень серьезно. Человек уже в любом случае останетсяинвалидом, причем тяжелым инвалидом", – говорит Разин. Об этом сообщает со ссылкой на сайтАндрей подчеркнул, что Бари Алибасову не на кого рассчитывать.Продюсер группы "На-на" не застраховал свою жизнь и здоровье, поэтому дорогостоящеелечение и реабилитацию будет оплачивать из своего кармана. Судя по всему, знаменитость оформит пенсию по инвалидности.Отметим, что ранее сын шоумена -младший рассказал, чтособирается отправить отца в Европу. Там основатель "На-на" будетвосстанавливаться от полученных травм, пишет .Напомним, что находится в больнице в тяжеломсостоянии. Продюсер пять дней пробыл в искусственной коме и 10 июня пришел всебя. Шоумен получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, перепутавсредство для промывки труб с йогуртом.