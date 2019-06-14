Продюсер коллектива Ласковый май рассказал о состоянии основателя группы На-на. По словам
Андрея Разина,
Бари Алибасова
ожидает безрадостная участь.
Продюсер коллектива "Ласковый май" рассказал о состоянии основателя группы "На-на". По словам
Андрея Разина,
Бари Алибасова
ожидает безрадостная участь.
Увидев, в каком состоянии находится продюсер, Андрей Разин очень
расстроился. Шоумен отметил, его друг и коллега "уже никогда не будет прежним". Врачам придется вставить Бари Алибасову искусственный пищевод.
"Все очень серьезно. Человек уже в любом случае останется
инвалидом, причем тяжелым инвалидом", – говорит Разин. Об этом сообщает со ссылкой на сайт
.
Андрей подчеркнул, что Бари Алибасову не на кого рассчитывать.
Продюсер группы "На-на" не застраховал свою жизнь и здоровье, поэтому дорогостоящее
лечение и реабилитацию будет оплачивать из своего кармана. Судя по всему, знаменитость оформит пенсию по инвалидности.
Отметим, что ранее сын шоумена -младший рассказал, что
собирается отправить отца в Европу. Там основатель "На-на" будет
восстанавливаться от полученных травм, пишет .
Напомним, что находится в больнице в тяжелом
состоянии. Продюсер пять дней пробыл в искусственной коме и 10 июня пришел в
себя. Шоумен получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, перепутав
средство для промывки труб с йогуртом.