Бывший лидер Украины Петр Порошенко, против которого завели уже пять уголовных дел, очень не хочет лишиться свободы. Говорят, что в следственный изолятор экс-президента могут поместить уже в начале июля. Видимо, предчувствуя беду, Порошенко бросился лебезить перед новым главой государства Владимиром Зеленским, пытаясь вымолить пощаду.

Бывший лидер Украины Петр Порошенко, против которого завели уже пять уголовных дел, очень не хочет лишиться свободы. Говорят, что в следственный изолятор экс-президента могут поместить уже в начале июля. Видимо, предчувствуя беду, Порошенко бросился лебезить перед новым главой государства Владимиром Зеленским, пытаясь вымолить пощаду.Понимая, что количество уголовных дел против него будеттолько расти, Порошенко пытается доказать Зеленскому, что может быть полезен. Вэфире телеканала "Прямой" экс-президент пообещал помогать новомуглаве государства.Порошенко чуть ли не клятвенно заверил, что будет использоватьдля этого все возможные ресурсы. Свое желание помогать Зеленскому бывшийпрезидент объясняет со свойственным ему пафосом: помогать президенту политикнамерен потому, что хочет скорейшей интеграции Украины в Европу.Когда речь идет о национальных интересах, внутриполитическаяборьба отступает на второй план, объявил Порошенко. "Поэтому все, что ясмогу сделать – я сделаю для того, чтобы и визит в Париж, и визит в Берлин былиуспешными", – заключил бывший лидер Незалежной.Эксперты между тем не исключают, что экс-президент получитза свои "подвиги" реальный срок. Бывший замглавы администрацииВиктора Януковича, юрист Андрей Портнов даже назвал примерную дату, когдаПорошенко отправят за решетку – это могут быть первые числа июля.Портнов упорно добивается ареста имущества экс-президента инаказания в виде тюремного срока. Именно по инициативе юриста против Порошенковозбудили уже пять уголовных дел.Помимо прочего, его обвиняют в государственной измене,коррупции, узурпации судебной власти. Портнов уверяет: компромата наэкс-президента хватит еще на десятки дел.Пока Порошенко выглядит спокойным. На недавнем съезде свойпартии он заверил сторонников, что не боится уголовного преследования. Однакообращение к Зеленскому с предложением помощи, больше похожее на жест отчаяния,говорит о том, что у экс-президента все же есть серьезные опасения за своеближайшее будущее.