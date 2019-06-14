Бывший лидер Украины Петр Порошенко, против которого завели уже пять уголовных дел, очень не хочет лишиться свободы. Говорят, что в следственный изолятор экс-президента могут поместить уже в начале июля. Видимо, предчувствуя беду, Порошенко бросился лебезить перед новым главой государства Владимиром Зеленским, пытаясь вымолить пощаду.
Бывший лидер Украины Петр Порошенко, против которого завели уже пять уголовных дел, очень не хочет лишиться свободы. Говорят, что в следственный изолятор экс-президента могут поместить уже в начале июля. Видимо, предчувствуя беду, Порошенко бросился лебезить перед новым главой государства Владимиром Зеленским, пытаясь вымолить пощаду.
Понимая, что количество уголовных дел против него будет
только расти, Порошенко пытается доказать Зеленскому, что может быть полезен. В
эфире телеканала "Прямой" экс-президент пообещал помогать новому
главе государства.
Порошенко чуть ли не клятвенно заверил, что будет использовать
для этого все возможные ресурсы. Свое желание помогать Зеленскому бывший
президент объясняет со свойственным ему пафосом: помогать президенту политик
намерен потому, что хочет скорейшей интеграции Украины в Европу.
Когда речь идет о национальных интересах, внутриполитическая
борьба отступает на второй план, объявил Порошенко. "Поэтому все, что я
смогу сделать – я сделаю для того, чтобы и визит в Париж, и визит в Берлин были
успешными", – заключил бывший лидер Незалежной.
Эксперты между тем не исключают, что экс-президент получит
за свои "подвиги" реальный срок. Бывший замглавы администрации
Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов даже назвал примерную дату, когда
Порошенко отправят за решетку – это могут быть первые числа июля.
Портнов упорно добивается ареста имущества экс-президента и
наказания в виде тюремного срока. Именно по инициативе юриста против Порошенко
возбудили уже пять уголовных дел.
Помимо прочего, его обвиняют в государственной измене,
коррупции, узурпации судебной власти. Портнов уверяет: компромата на
экс-президента хватит еще на десятки дел.
Пока Порошенко выглядит спокойным. На недавнем съезде свой
партии он заверил сторонников, что не боится уголовного преследования. Однако
обращение к Зеленскому с предложением помощи, больше похожее на жест отчаяния,
говорит о том, что у экс-президента все же есть серьезные опасения за свое
ближайшее будущее.