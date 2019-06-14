Развод стал серьезным ударом для голливудского актера. Брэд Питт до сих пор не может оправиться после расставания с Анджелиной Джоли.

Развод стал серьезным ударом для голливудского актера. Брэд Питт до сих пор не может оправиться после расставания с Анджелиной Джоли.Папарацци обратили внимание, что популярный артист вот уже несколько дней ходит в одной и той же одежде. 4 июня Брэд Питт появился на публике в белой водолазке, коричневой футболке, темных штанах и серой кепке. В таком же образе актер гулял по улицам города 10 июня.Западные СМИ предположили, что артист перестал следить за внешним видом после развода со звездой "Малефисенты". На его душевное состояние мог повлиять и суд об опеке над детьми. Однако некоторые поклонники выступили в защиту кумира. Они заявили, что артист экспериментирует с базовым гардеробом, подчеркивает Woman.ru.Напомним, что в сентябре 2016 года Анджелина Джоли подала заявление о расторжении брака. Актриса обвинила в алкогольной зависимости. Поводом для разрыва стали также разные взгляды на воспитании наследников. Звезда настояла на передаче ей полной опеки над пятью детьми.Недавно голливудский актер принял участие в съемках девятой ленты кинорежиссера Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". Его партнером по съемочной площадке стал Леонардо Ди Каприо. События ленты разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Премьера фильма в России состоится 8 августа 2019 года.