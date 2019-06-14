Несмотря на старания президента Белоруссии Александра Лукашенко наладить отношения с Западом, с распростертыми объятиями США и ЕС принимать Батьку не хотят. Очередной удар по последнему диктатору Европы, как его называют за рубежом, нанес американский лидер Дональд Трамп.
Несмотря на старания президента Белоруссии Александра Лукашенко наладить отношения с Западом, с распростертыми объятиями США и ЕС принимать Батьку не хотят. Очередной удар по "последнему диктатору Европы", как его называют за рубежом, нанес американский лидер Дональд Трамп.
Глава Белого дома подписал указ о продлении санкций против
Лукашенко и ряда высокопоставленных белорусских чиновников. Ограничительные
меры будут действовать до середины июня 2020 года.
Действия некоторых членов правительства Белоруссии подрывают
демократический процесс в республике, нарушают права человека и угрожают
национальной безопасности США, пояснил Трамп. Указ блокирует собственность и
финансовые операции белорусских чиновников на территории Соединенных Штатов,
американским компаниям запрещены сделки с ними.
Санкции против и его окружения были введены
президентом США Джорджем Бушем младшим в 2006 году после очередных
президентских выборов в республике. Запад признал их
"недемократичными". Помимо президента, в ограничительном списке
присутствует его старший сын Виктор, глава Центризбиркома Лидия Ермошина,
бывший министр юстиции Виктор Голованов и другие чиновники.
В ответ на санкции в 2008 году Минск ограничил штат
американского посольства с 35 до 5 человек. Руководство диппредставительством
было снижено с уровня посла до временного поверенного.
Потепление в отношениях США и Белоруссии наметилось в начале
этого года. В январе, спустя два месяца после переговоров Лукашенко с
представителями американских аналитических центров, Минск снял ограничение на
число американских дипломатов. На Западе такое решение назвали прорывным.
Спустя некоторое время пошел еще дальше и выступил
за налаживание отношение с НАТО. По словам президента республики, Белоруссия не
должна смотреть на Североатлантический альянс как на врага.