Несмотря на старания президента Белоруссии Александра Лукашенко наладить отношения с Западом, с распростертыми объятиями США и ЕС принимать Батьку не хотят. Очередной удар по последнему диктатору Европы, как его называют за рубежом, нанес американский лидер Дональд Трамп.

Несмотря на старания президента Белоруссии Александра Лукашенко наладить отношения с Западом, с распростертыми объятиями США и ЕС принимать Батьку не хотят. Очередной удар по "последнему диктатору Европы", как его называют за рубежом, нанес американский лидер Дональд Трамп.Глава Белого дома подписал указ о продлении санкций противЛукашенко и ряда высокопоставленных белорусских чиновников. Ограничительныемеры будут действовать до середины июня 2020 года.Действия некоторых членов правительства Белоруссии подрываютдемократический процесс в республике, нарушают права человека и угрожаютнациональной безопасности США, пояснил Трамп. Указ блокирует собственность ифинансовые операции белорусских чиновников на территории Соединенных Штатов,американским компаниям запрещены сделки с ними.Санкции против и его окружения были введеныпрезидентом США Джорджем Бушем младшим в 2006 году после очередныхпрезидентских выборов в республике. Запад признал их"недемократичными". Помимо президента, в ограничительном спискеприсутствует его старший сын Виктор, глава Центризбиркома Лидия Ермошина,бывший министр юстиции Виктор Голованов и другие чиновники.В ответ на санкции в 2008 году Минск ограничил штатамериканского посольства с 35 до 5 человек. Руководство диппредставительствомбыло снижено с уровня посла до временного поверенного.Потепление в отношениях США и Белоруссии наметилось в началеэтого года. В январе, спустя два месяца после переговоров Лукашенко спредставителями американских аналитических центров, Минск снял ограничение начисло американских дипломатов. На Западе такое решение назвали прорывным.Спустя некоторое время пошел еще дальше и выступилза налаживание отношение с НАТО. По словам президента республики, Белоруссия недолжна смотреть на Североатлантический альянс как на врага.