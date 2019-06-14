Злоумышленник причинил предметом, похожим на нож, двоим мужчинам ранения, после чего скрылся...

«Сотрудники уголовного розыска совместно с полицейскими Отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двоим приезжим гражданам», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию из лечебного учреждения поступила информация о том, что нарядом скорой помощи с улицы Солянка доставлен 27-летний мужчина с ножевыми ранениями, а с улицы Покровка - 48-летний приезжий мужчина с ножевым ранением грудной клетки. Согласно справке из медицинского учреждения потерпевшим причинен тяжкий вред здоровью.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Покровка задержали подозреваемого – 28-летнего ранее неоднократно судимого приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник на почве употребления алкоголя и личных неприязненных отношений причинил потерпевшим предметом, похожим на нож, ранения, после чего скрылся.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60