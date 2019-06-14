Сотрудницы банка получили логин и пароль к личному кабинету мобильного банка пенионерки, после чего подключили к своему номеру телефона и перевели себе денежные средства...

Оперативники ОУР ОМВД России по району Северное Тушино г. Москвы задержали сотрудников банка, подозреваемых в краже денежных средств у пенсионерки.В полицию обратилась 82-летняя женщина с заявлением о списании неизвестными денежных средств с ее банковской карты. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного-розыска на улице Большой Андроньевской задержаны подозреваемые. Ими оказались 20 и 23 – летние жительницы Московской области.Установлено, что злоумышленницы являлись работницами одного из отделений банка, в котором у заявительницы был открыт счет. При обращении пенсионерки за консультацией они получили логин и пароль к ее личному кабинету, после чего подключили мобильный банк к номеру телефона одной из них и перевели денежные средства.Следствием Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пересечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО8 (499) 192-59-56