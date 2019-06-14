Согласно результатам исследования изъятое вещество является наркотическим средством – мефедроном, общей массой около 1 килограмма 600 грамм...

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт мефедрона в особо крупном размере», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Полицейские получили информацию о 32-летнем жителе столицы, который может быть причастен к распространению запрещённых средств и веществ на территории Московского региона.В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан в подъезде одного из домов на Курганской улице. При личном досмотре подозреваемого обнаружен полиэтиленовый пакет с двумя свертками из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри. Согласно результатам исследования изъятое вещество является наркотическим средством – мефедроном, общей массой около 1 килограмма 600 грамм, что является особо крупным размером.При проведении обысков по месту временного пребывания задержанного обнаружены неизвестные таблетки, электронные весы и упаковочный материал. Таблетки отправлены на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.Следствием ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УНК ГУ МВД Росии по г. Москве