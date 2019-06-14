На улице Красного Маяка неизвестный мужчина вырвал у прохожего из рук сумку-барсетку, в которой находились денежные средства и документы, после чего скрылся...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали 18-летнего ранее судимого молодого человека по подозрению в грабеже», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Чертаново Центральное с заявлением обратился 42-летний гражданин. По словам заявителя, на улице Красного Маяка неизвестный мужчина вырвал у него из рук сумку-барсетку, в которой находились денежные средства и документы, после чего скрылся. Ущерб составил свыше 70 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний житель столицы. Часть похищенного была изъята.Дознанием ОМВД России по району Чертаново Центральное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.У полицейских есть все основания полагать, что злоумышленник может быть причастен к совершению аналогичных противоправных деяний, совершенных на территории столицы.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22