Неприятной встряской обернулось для полицейского из Майами задержание наркоторговца и его клиента - его ранил из электрошокового пистолета напарник. Инцидент сняли на видео.

Неприятной встряской обернулось для полицейского из Майами задержание наркоторговца и его клиента — его ранил из электрошокового пистолета напарник, сообщает CBS. Инцидент сняли на видео.Само задержание было произведено еще 4 января, однако запись была обнародована только на этой неделе. Тогда полицейское руководство утверждало, что все прошло без эксцессов, кадры же говорят об обратном. Стражи порядка стали свидетелями сделки между двумя бездомными, но взять их без лишнего шума не получилось: покупатель убежал, а продавец оказал сопротивление, так что правоохранители даже не могли заковать его в наручники.Подозреваемый проигнорировал несколько предупреждений, несмотря на то, что уже лежал на асфальте посреди проезжей части, и тогда один из полицейских выхватил тазер и выстрелил в буяна, но попал в своего напарника. Последний, впрочем, быстро вернулся в строй и помог коллеге скрутить наркоторговца. Сбежавшего покупателя задержали на следующий день.