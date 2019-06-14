Полина Гагарина выложила в своем Instagram новое видео. Ролик вызвал бурную реакцию у подписчиков.

Полина Гагарина выложила в своем Instagram новое видео. Ролик вызвал бурную реакцию у подписчиков.На своей странице певица разместила коротенький ролик, на котором появляется ее черно-белая фотография с пририсованными ангельскими крыльями. При этом Полина сидит на корточках с мокрыми волосами, а из одежды на ней лишь трусы с высокой талией.Это видео послужило анонсом к появлению нового трека. По словам Гагариной, это оригинальная версия песни " Ангелы в танце". "Я обещала вам сюрприз! Ловите! Оригинальная версия трека #АнгелыВтанце появится на всех цифровых площадках уже сегодня в полночь! Ждете?!" – подписала пост звезда.Звездные коллеги не смогли пройти мимо выложенного видеоряда. "Ну наконец-то", – написал Сергей Лазарев.Поклонники вообще устроили в комментариях настоящий взрыв. Как отмечает , они на перебой начали заваливать артистку комплиментами и благодарностями за новую песню. "Очень классно! Будем качать и танцевать!", "Эта версия пришлась по вкусу больше! Эх, Полина! Умеете удивить!", "Это шедевр! Вот так сюрприз!", – расхваливали преданные фанаты."Вы ангел с чудесным голосом", – подытожила обожательница.