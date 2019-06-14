В четверг, 13 июня на поле стадиона Сантьяго Бернабеу в Мадриде Реал официально презентовал бельгийского вингера Эдена Азара, который перешел в испанский клуб из лондонского Челси.

В четверг, 13 июня на поле стадиона "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде "Реал" официально презентовал бельгийского вингера Эдена Азара, который перешел в испанский клуб из лондонского "Челси".Контракт 28-летнего хавбека заключен с "Королевским клубом" на пять лет – до лета 2024 года. По данным transfermarkt.de, английский клуб выручил на продаже футболиста порядка 100 миллионов евро."Я действительно очень сильно хочу начать играть за "Реал" и завоевать много трофеев, – заявил Азар на презентации. – Играть в "Реале" – это то, о чем я мечтал с девства. Теперь я здесь и хочу насладиться этим моментов. Большое спасибо".