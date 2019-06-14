Россия является одним из ближайших союзников и лучших друзей Израиля. Об этом заявил в четверг президент еврейского государства Реувен Ривлин.

Россия является одним из ближайших союзников и лучших друзей Израиля. Об этом заявил в четверг президент еврейского государства Реувен Ривлин.Выступая на приеме по случаю Дня России, организованном российским посольством в Израиле, Реувен Ривлин сказал, что Россия — один из ближайших союзников и самых больших друзей Израиля."Россия знает, что значит противостоять угрозам и сколько стоит их победить, ваша страна заплатила высокую цену, сражаясь и побеждая нацистов. Пусть эта жертва ради лучшего будущего для всех нас никогда не будет забыта", — отметил израильский президент.Он добавил, что в наши дни антисемитизм снова поднимает голову во всем мире и что надо твердо противостоять расизму и ненависти в любой форме, перадет ТАСС.Также он сказал, что в январе ждет приезда президента России Владимира Путина; в это время в Иерусалиме пройдут мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря "Освенцим".