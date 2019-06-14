Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня. В этот же день Тищенко будет вынесен приговор.

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня​​​. В этот же день Тищенко будет вынесен приговор.Запланированный ранее на август процесс отменен. Это означает, что перед приговором Тищенко признает себя виновным по крайней мере частично, передает РИА Новости.В США Тищенко экстрадировали из Грузии. Мужчину обвиняют по пяти пунктам, в том числе, в контрабанде, нарушении закона об экспорте вооружений и заговоре против интересов США. И все из-за покупки на сайте интернет-аукциона старых инструкций по эксплуатации американских истребителей. Они нужны были Тищенко для разработки компьютерных игр.Дело завели еще в 2016 году, но документы раскрыли лишь недавно, после того как мужчину задержали в Грузии.Посольство РФ в США заявило, что в деле Тищенко имеются признаки провокации со стороны американских спецслужб.