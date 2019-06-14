Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений Закона О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Получается, что Петр Порошенко, будучи президентом, нарушил основной закон страны.

Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг". Получается, что Петр Порошенко, будучи президентом, нарушил основной закон страны.Еще 27 августа 2014 года президент Украины Петр Порошенко своим указом создал Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако после ухода политика с поста главы государства Конституционный суд неожиданно выяснил, что принимать такое решение он был не в праве.Таким образом, суд признал Петра Порошенко виновным в нарушении конституции. Кроме того, сама деятельность созданного президентом органа была связана с большим количеством скандалов. В частности, НКРЭКУ обвиняли в том, что она принимает решения в интересах президента и его ближайшего окружения, передает издание ZN.ua. Речь идет о введении новой формулы, благодаря которой средства из бюджетов были переведены в карманы заинтересованных лиц, а для населения и промышленных компаний тарифы неожиданно взлетели.Примечательно, что дело о неконституционности принятого Петром Порошенко закона находилось на рассмотрении Конституционного суда еще с 2017 года. Однако пока он оставался президентом, работа над этой темой по каким-то причинам была заблокирована.Отметим, ликвидация связанной с тарифами коррупционной схемы Петра Порошенко было одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. И хотя многие критики обвиняют бывшего шоумена в том, что он отказался от многих озвученных до выборов идей, тут они признают последовательность позиции главы государства.