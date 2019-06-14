Родственники певицы вернулись в Москву. Родители Юлии Началовой
проходили реабилитацию за границей.
Родственники певицы вернулись в Москву. Родители Юлии Началовой
проходили реабилитацию за границей.
Отец вокалистки Виктор Началов пообщался с
журналистами. Он сообщил, что коллеги Юлии по сцене их очень поддержали. По
словам родителя звезды, неоценимую поддержку ему оказали Николай Басков, Филипп
Киркоров и Алла Пугачева.
Виктор и его супруга Таисия летали на лечение в
Израиль. Путевку в реабилитационный центр им организовал фанат Юлии Началовой.
"Там в клинике врачи нам очень помогли психологически. И все
равно мне пока сложно спокойно говорить про Юлю. До сих пор не верится, что ее
нет. Такое ощущение, что она на гастроли уехала", – рассказал Виктор.
Началов отметил, что 12-летняя дочь певицы – Вера сейчас на
курорте с отцом – футболистом Евгением Алдониным и его семьей. Девочку стараются
окружить заботой и вниманием. "Внучке, безусловно, тяжело, она не может
свыкнуться с мыслью, что мамы не стало. Но она умница, достойно все переносит",
– добавил он.
После отец Юлии Началовой рассказал о судебных тяжбах с
бывшим зятем хоккеистом Александром Фроловым. Виктор отметил, что пока им не
удалось договориться.
Напомним, спортсмен пытается отсудить у 12-летней Веры половину
квартиры ее матери. Долю в элитной недвижимости Александр Фролов приобрел в 2015 году за
20 миллионов рублей у самой
"Кому это приятно? Когда Юля была жива, они могли ругаться.
Но теперь Юли нет, а он хочет бодаться с 12-летней Верой. Это отвратительно. Женя
Алдонин пытался с Фроловым договориться, но пока не получилось... В наследство
осенью вступаем – Вера и мы, родители Юли. А там уж будет видно, чем закончатся
эти суды", – цитирует отца сайт .