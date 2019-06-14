Родственники певицы вернулись в Москву. Родители Юлии Началовой проходили реабилитацию за границей.

Родственники певицы вернулись в Москву. Родители Юлии Началовойпроходили реабилитацию за границей.Отец вокалистки Виктор Началов пообщался сжурналистами. Он сообщил, что коллеги Юлии по сцене их очень поддержали. Пословам родителя звезды, неоценимую поддержку ему оказали Николай Басков, ФилиппКиркоров и Алла Пугачева.Виктор и его супруга Таисия летали на лечение вИзраиль. Путевку в реабилитационный центр им организовал фанат Юлии Началовой."Там в клинике врачи нам очень помогли психологически. И всеравно мне пока сложно спокойно говорить про Юлю. До сих пор не верится, что еенет. Такое ощущение, что она на гастроли уехала", – рассказал Виктор.Началов отметил, что 12-летняя дочь певицы – Вера сейчас накурорте с отцом – футболистом Евгением Алдониным и его семьей. Девочку стараютсяокружить заботой и вниманием. "Внучке, безусловно, тяжело, она не можетсвыкнуться с мыслью, что мамы не стало. Но она умница, достойно все переносит",– добавил он.После отец Юлии Началовой рассказал о судебных тяжбах сбывшим зятем хоккеистом Александром Фроловым. Виктор отметил, что пока им неудалось договориться.Напомним, спортсмен пытается отсудить у 12-летней Веры половинуквартиры ее матери. Долю в элитной недвижимости Александр Фролов приобрел в 2015 году за20 миллионов рублей у самой"Кому это приятно? Когда Юля была жива, они могли ругаться.Но теперь Юли нет, а он хочет бодаться с 12-летней Верой. Это отвратительно. ЖеняАлдонин пытался с Фроловым договориться, но пока не получилось... В наследствоосенью вступаем – Вера и мы, родители Юли. А там уж будет видно, чем закончатсяэти суды", – цитирует отца сайт .