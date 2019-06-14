В рамках группового этапа отборочного этапа чемпионата Европы по гандболу 2020 года сборная России в Бусто-Арсицио нанесла домашнее поражение команде Италии со счетом 30:23.

В рамках группового этапа отборочного этапа чемпионата Европы по гандболу 2020 года сборная России в Бусто-Арсицио нанесла домашнее поражение команде Италии со счетом 30:23.Россияне с семью очками заняли второе место в группе 7 и досрочно вышли в финальную часть турнира, а итальянцы расположились строчкой ниже, имея в активе четыре очка. В заключительном туре российская национальная команда 16 июня сыграет со сборной Словакии.Напомним, финальная часть турнира пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции с 9 по 26 января 2020 года. Победитель чемпионата Европы получит путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.