В развитии юнармейского движения Москвы можно использовать возможности Российского университета транспорта. С соответствующим предложением ректор вуза Александр Климов выступил в пятницу, 14 июня, в ходе совещания о сотрудничестве в деле развития юнармейского движения в столице.
В развитии юнармейского движения Москвы можно использовать возможности Российского университета транспорта. С соответствующим предложением ректор вуза Александр Климов выступил в пятницу, 14 июня, в ходе совещания о сотрудничестве в деле развития юнармейского движения в столице.
По словам ректора, возможности вуза огромны. "И мы
предлагаем их использовать в развитии юнармейского движения Москвы", – сказал
он.
В ходе совещания были представлены три программы
дополнительного образования, которые реализует Российский университет
транспорта (РУТ): "Безопасность движения на транспорте", "Безопасное
путешествие" и "Транспортная безопасность".
Замглавы Штаба московского отделения военно-патриотического движения
"Юнармия", Герой России Геворк Исаханян пообещал ознакомиться с
программами и проработать вопрос их включения в учебный год 2020-2021.
При гимназии РУТ уже существует юнармейский отряд, в нем состоят 35
человек. Он был создан в феврале этого года.
В мае университетские юнармейцы
выезжали в город Ельня, к местам боевых действий Великой Отечественной войны.
Ребята участвовали в мероприятиях по увековечиванию памяти бойцов 6-й дивизии
Народного ополчения Дзержинского района.
До конца года на территории вуза планируется создать детский
технопарк, рассказал в конце встречи Александр Климов. Ректор уверен, что это
серьезно повысит интерес школьников к транспортному образованию.
В ходе визита в Российский университет транспорта,
руководство московского отделения "Юнармии" посетило музей вуза, Центр мультимодальных транспортных
систем, научно-образовательный центр и Центр диспетчерского управления движения
поездов. Помимо Александра Климова, во встрече с юнармейцами
участвовали проректор РУТ Михаил Кленов и Сергей Вакуленко, возглавляющий
Институт управления и информационных технологий.
Ранее "Дни.ру" писали, что в следующем году у
абитуриентов вуза – финалистов номинации "Транспорт. Пути сообщения моей
страны", появится возможность получить дополнительно 10 баллов к ЕГЭ.