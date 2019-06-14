В развитии юнармейского движения Москвы можно использовать возможности Российского университета транспорта. С соответствующим предложением ректор вуза Александр Климов выступил в пятницу, 14 июня, в ходе совещания о сотрудничестве в деле развития юнармейского движения в столице.

В развитии юнармейского движения Москвы можно использовать возможности Российского университета транспорта. С соответствующим предложением ректор вуза Александр Климов выступил в пятницу, 14 июня, в ходе совещания о сотрудничестве в деле развития юнармейского движения в столице.По словам ректора, возможности вуза огромны. "И мыпредлагаем их использовать в развитии юнармейского движения Москвы", – сказалон.В ходе совещания были представлены три программыдополнительного образования, которые реализует Российский университеттранспорта (РУТ): "Безопасность движения на транспорте", "Безопасноепутешествие" и "Транспортная безопасность".Замглавы Штаба московского отделения военно-патриотического движения"Юнармия", Герой России Геворк Исаханян пообещал ознакомиться спрограммами и проработать вопрос их включения в учебный год 2020-2021.При гимназии РУТ уже существует юнармейский отряд, в нем состоят 35человек. Он был создан в феврале этого года.В мае университетские юнармейцывыезжали в город Ельня, к местам боевых действий Великой Отечественной войны.Ребята участвовали в мероприятиях по увековечиванию памяти бойцов 6-й дивизииНародного ополчения Дзержинского района.До конца года на территории вуза планируется создать детскийтехнопарк, рассказал в конце встречи Александр Климов. Ректор уверен, что этосерьезно повысит интерес школьников к транспортному образованию.В ходе визита в Российский университет транспорта,руководство московского отделения "Юнармии" посетило музей вуза, Центр мультимодальных транспортныхсистем, научно-образовательный центр и Центр диспетчерского управления движенияпоездов. Помимо Александра Климова, во встрече с юнармейцамиучаствовали проректор РУТ Михаил Кленов и Сергей Вакуленко, возглавляющийИнститут управления и информационных технологий.Ранее "Дни.ру" писали, что в следующем году уабитуриентов вуза – финалистов номинации "Транспорт. Пути сообщения моейстраны", появится возможность получить дополнительно 10 баллов к ЕГЭ.