Фото молодых актрисы с наследницей появилось в Сети. Вера Алентова и Юлия Меньшова на них выглядят великолепно.

Фото молодых актрисы с наследницей появилось в Сети. Вера Алентова и ЮлияМеньшова на них выглядят великолепно.Снимок,сделанный, предположительно, в конце 80-х – начале 90-х годов,появилась на фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram. "Юлия Меньшова с мамой", – гласит подписьк публикации.Фото Веры Алентовой с дочерьювзбудоражило бурное обсуждение. Многие пользователи соцсети отметили, что обеактрисы – красавицы и талантливы в профессии."Маманичем от дочки не отличается, как сестра", "Две звезды. Люблю обоих. Вера – эталонженственности. Юля – красавица, умница. Талантливые актрисы", "Вера Алентова неповторимая для меня!", "Красивыеженщины! Вера в молодости ничуть не уступает Юлии! Хорошие девчонки!", "Грация,мама и дочь", – комментируют кадр фолловеры.Вместес тем, некоторые хэйтеры отметили, что снимок отредактирован фотошопом. Были ите, кто заявил, что с годами испортила свое лицо пластическимиоперациями."Алентова – не спорю, талант, правда, пластикой себясгубила, но дочь – бездарь и если бы не знаменитые родители, то ее место вбуфете за стойкой (и это потолок ее карьеры)", – резко высказался одиниз подписчиков о дочери .