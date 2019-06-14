Фото молодых актрисы с наследницей появилось в Сети. Вера Алентова и Юлия
Меньшова на них выглядят великолепно.
Фото молодых актрисы с наследницей появилось в Сети. Вера Алентова и Юлия
Меньшова на них выглядят великолепно.
Снимок,
сделанный, предположительно, в конце 80-х – начале 90-х годов,
появилась на фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram. "Юлия Меньшова с мамой", – гласит подпись
к публикации.
Фото Веры Алентовой с дочерью
взбудоражило бурное обсуждение. Многие пользователи соцсети отметили, что обе
актрисы – красавицы и талантливы в профессии.
"Мама
ничем от дочки не отличается, как сестра", "Две звезды. Люблю обоих. Вера – эталон
женственности. Юля – красавица, умница. Талантливые актрисы", "Вера Алентова неповторимая для меня!", "Красивые
женщины! Вера в молодости ничуть не уступает Юлии! Хорошие девчонки!", "Грация,
мама и дочь", – комментируют кадр фолловеры.
Вместе
с тем, некоторые хэйтеры отметили, что снимок отредактирован фотошопом. Были и
те, кто заявил, что с годами испортила свое лицо пластическими
операциями.
"Алентова – не спорю, талант, правда, пластикой себя
сгубила, но дочь – бездарь и если бы не знаменитые родители, то ее место в
буфете за стойкой (и это потолок ее карьеры)", – резко высказался один
из подписчиков о дочери .